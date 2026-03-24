El Ministerio de Defensa de Emiratos lamenta la muerte de un contratista civil en una misión en Bahréin

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos lamentó la muerte de un contratista civil de las Fuerzas Armadas, de nacionalidad marroquí, fallecido durante una misión rutinaria en Bahréin tras un ataque con misiles atribuido a Irán contra ese país.

El ataque también causó heridas a cinco miembros del Ministerio de Defensa emiratí.

El Ministerio trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a la familia del fallecido, al tiempo que pidió a Dios que le conceda su misericordia.

Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.