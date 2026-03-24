Los presidentes de Emiratos y Eslovenia abordan la situación regional y las relaciones bilaterales

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc Musar, quien condenó los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles, infraestructuras civiles e instalaciones vitales. Señaló que estos actos constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, y socavan la seguridad y la estabilidad regional.

La presidenta eslovena expresó la solidaridad de su país con Emiratos y su apoyo a las medidas adoptadas para proteger su seguridad, estabilidad e integridad territorial, así como para garantizar la seguridad de su población y residentes. Asimismo, elogió la gestión de la situación por parte de Emiratos y la eficacia de sus medidas para proteger a ciudadanos, residentes y visitantes.

Ambos dirigentes analizaron las implicaciones de la actual escalada militar para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto significativo en la economía global.

Las dos partes subrayaron la necesidad de contener la escalada y de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones pendientes en la región de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad y se eviten nuevas crisis.

La conversación también sirvió para revisar diversos aspectos de la cooperación entre ambos países y explorar oportunidades para reforzar los vínculos bilaterales. Ambas partes reafirmaron su compromiso común de fortalecer las relaciones en apoyo de las aspiraciones de desarrollo de sus respectivos países y pueblos.