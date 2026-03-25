Protección Civil de Sharjah refuerza las medidas ante la inestabilidad meteorológica

SHARJAH, 25 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad de Defensa Civil de Sharjah ha reforzado su preparación operativa ante las condiciones meteorológicas inestables que afectan a Emiratos Árabes Unidos, caracterizadas por lluvias intensas, fuertes vientos y reducción de la visibilidad, que pueden provocar acumulaciones de agua en determinadas zonas. Estas medidas buscan garantizar una respuesta rápida ante emergencias, proteger vidas y bienes y reforzar la seguridad de la comunidad.

Equipos sobre el terreno y material especializado han sido desplegados en puntos críticos, zonas propensas a inundaciones y cauces de wadis, en coordinación con las autoridades competentes. Asimismo, se han intensificado los sistemas de supervisión y seguimiento las 24 horas para asegurar una intervención rápida y reducir los tiempos de respuesta ante condiciones meteorológicas adversas.

Se han activado los planes de emergencia, se ha incrementado la preparación operativa del personal y se han actualizado los puntos de despliegue en función de la evolución del tiempo. La coordinación continua con socios estratégicos permite adoptar medidas adecuadas con rapidez.

El director general de la Autoridad de Defensa Civil de Sharjah, el general de brigada Yousef Obaid Harmoul Al Shamsi, afirmó: “Estamos abordando la situación meteorológica actual con un enfoque proactivo, basado en la preparación operativa y la planificación anticipada. Nuestros equipos, vehículos y recursos están plenamente preparados para responder con rapidez y eficacia ante cualquier emergencia”.

La autoridad instó a la población a seguir las indicaciones oficiales, evitar las zonas propensas a inundaciones y los cauces de wadis, mantenerse alejados del mar y de las playas, y extremar la precaución al conducir, reduciendo la velocidad y manteniendo distancias de seguridad para minimizar accidentes.

Protección Civil de Sharjah continúa desarrollando programas de concienciación y acciones sobre el terreno para fomentar una cultura de prevención. La cooperación ciudadana y el cumplimiento de las instrucciones son fundamentales para reducir los riesgos derivados de las variaciones meteorológicas y garantizar la seguridad de la comunidad durante este periodo.