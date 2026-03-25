Las fuerzas de defensa saudíes interceptan y destruyen tres drones en la provincia oriental

RIAD, 25 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí anunció en la madrugada de este miércoles la interceptación y destrucción de tres drones en la provincia oriental del país.
La agencia oficial Saudi Press Agency (SPA) informó de ello citando al portavoz del ministerio, el general de división Turki Al Maliki.
El Ministerio de Defensa saudí había anunciado previamente, a última hora de la noche anterior, la detección y destrucción de un misil balístico que se dirigía hacia la región oriental, así como la interceptación y neutralización de dos drones en la misma zona.