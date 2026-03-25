Drones impactan un depósito de combustible en el aeropuerto de Kuwait

KUWAIT, 25 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad de Aviación Civil de Kuwait informó este martes de que varios drones han impactado contra un depósito de combustible en el aeropuerto internacional de Kuwait, provocando un incendio en la zona.

Según la agencia oficial KUNA, el portavoz de la autoridad, Abdullah Al Rajhi, indicó que los daños se limitaron a bienes materiales y que no se han registrado víctimas mortales, de acuerdo con los informes preliminares.

Añadió que las autoridades competentes activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos, mientras los equipos de bomberos y los organismos pertinentes trabajaban para controlar el incendio, con la presencia de todas las autoridades implicadas en el lugar del incidente.