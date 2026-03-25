Las lluvias intensas y la inestabilidad meteorológica continuarán en Emiratos hasta el sábado

ABU DABI, 25 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos atraviesa un periodo de inestabilidad meteorológica que se prolongará hasta el 28 de marzo, con episodios de lluvias intensas en varias fases.

Las precipitaciones comenzaron en las regiones occidentales y las islas, para extenderse posteriormente a las zonas costeras, incluidas Al Dhafra, Abu Dabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain y Ras al Jaima, antes de alcanzar las áreas interiores del norte y del este, así como Al Ain.

En un comunicado emitido este miércoles, el Centro Nacional de Meteorología señaló que las imágenes de satélite y los datos de radar muestran la presencia de diversas formaciones nubosas sobre el país. Estas se iniciaron en las zonas occidentales durante la madrugada y se extendieron por la mañana a la región de Al Dhafra, incluyendo nubes convectivas asociadas a lluvias intensas.

Se prevé que el movimiento de las nubes continúe hacia Abu Dabi, Dubái, las regiones del norte, Al Ain y, posteriormente, hacia las zonas orientales, incluida Fuyaira.

El jueves se espera una relativa debilitación del sistema de baja presión, aunque persistirán las probabilidades de lluvias de intensidad ligera a moderada, principalmente en las islas y en algunas zonas del norte de forma intermitente.

Desde la tarde del jueves hasta el viernes, el país experimentará la fase final de este episodio meteorológico, a medida que el sistema de baja presión se intensifique en la atmósfera.

Esta nueva fase comenzará la tarde del jueves en las regiones occidentales y avanzará gradualmente hacia Al Dhafra y Abu Dabi durante la noche y la madrugada del viernes, antes de extenderse ese día a las regiones del norte, Al Ain y las zonas orientales. Estará acompañada de lluvias intensas, relámpagos, truenos y posibles granizadas en algunas áreas limitadas, con una disminución progresiva de la nubosidad durante la noche.

El sábado se espera una disminución de la nubosidad en todo el país, con vientos del noroeste que serán de moderados a fuertes en ocasiones, especialmente en el mar, acompañados de un descenso de las temperaturas.

Los vientos soplarán del sureste al noreste, girando posteriormente al noroeste, de intensidad moderada a activa y en ocasiones fuerte, especialmente con nubes convectivas, lo que provocará polvo y arena en suspensión y una reducción de la visibilidad horizontal.

El estado de la mar será agitado, especialmente con la actividad nubosa, tanto en el golfo Arábigo como en el mar de Omán.