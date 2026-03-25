Los líderes de Emiratos trasladan sus condolencias al presidente de Colombia por el accidente de un avión militar

ABU DABI, 25 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, por las víctimas de un accidente de un avión militar colombiano, que dejó varios muertos y heridos, y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, también enviaron mensajes de condolencias similares al presidente colombiano.