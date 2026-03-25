Las defensas aéreas de Emiratos interceptan nueve drones

ABU DABI, 25 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este 25 de marzo nueve drones lanzados desde Irán.
Desde el inicio de la ofensiva iraní, las defensas emiratíes han interceptado un total de 357 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.815 vehículos aéreos no tripulados.
Estos ataques han provocado la muerte de tres miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, así como seis víctimas mortales de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.
Además, 166 personas han resultado heridas, con lesiones que van de leves a moderadas y graves. Entre los heridos figuran ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.
El Ministerio de Defensa afirmó que se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, garantizando la protección de su soberanía, su estabilidad y sus intereses nacionales.