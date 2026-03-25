Las inversiones de los bancos en Emiratos alcanzan los 872.300 millones de dirhams a finales de enero

ABU DABI, 25 de marzo de 2026 (WAM) — Las inversiones de los bancos que operan en Emiratos Árabes Unidos aumentaron un 2% mensual en enero de 2026, con un incremento de 16.900 millones de dirhams, hasta situarse en 872.300 millones de dirhams al cierre del mes. En términos interanuales, el crecimiento alcanzó el 17,4% respecto a enero de 2025, según los indicadores bancarios publicados este miércoles por el Banco Central.

Los datos muestran que las inversiones de los bancos en valores representativos de deuda ascendieron a 418.600 millones de dirhams a finales de enero, con un crecimiento anual del 26% y un aumento mensual del 3,1%.

Los bonos mantenidos hasta vencimiento crecieron un 10,5% interanual y un 0,8% mensual, hasta alcanzar los 371.100 millones de dirhams, mientras que las inversiones en acciones aumentaron un 31,9% en términos anuales y un 3,3% mensual, hasta los 25.200 millones de dirhams.

El resto de inversiones registró un incremento mensual del 0,9%, hasta situarse en 57.400 millones de dirhams al cierre de enero.

Por otro lado, las estadísticas de operaciones bancarias indican que el valor de las transferencias realizadas en el sector bancario a través del sistema de transferencias de fondos de Emiratos alcanzó en enero de 2026 unos 2,08 billones de dirhams, de los cuales aproximadamente 1,21 billones correspondieron a operaciones realizadas por los bancos y unos 864.600 millones a transferencias efectuadas por clientes.

Asimismo, el valor de los cheques procesados mediante su digitalización ascendió a 125.200 millones de dirhams, correspondientes a 1,95 millones de cheques durante el mes de enero.