Emiratos condena los ataques terroristas no provocados de Irán contra la región del Kurdistán iraquí

ABU DABI, 25 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente los ataques con misiles perpetrados por Irán, calificados de terroristas y no provocados, contra dos instalaciones militares en la región del Kurdistán de Irak, que causaron la muerte y heridas a decenas de miembros de las fuerzas peshmerga.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques representan una peligrosa escalada y una violación de los principios del derecho internacional. Asimismo, reiteró la plena solidaridad de Emiratos con la República de Irak y con el Gobierno Regional del Kurdistán, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a garantizar la seguridad, proteger a la población y preservar la estabilidad.

El Ministerio expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Irak y al Gobierno Regional del Kurdistán por este ataque, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.