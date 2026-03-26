Abdullah bin Zayed condena un complot terrorista en Kuwait y reafirma la plena solidaridad de Emiratos

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó la firme condena del país al complot terrorista desarticulado en Kuwait.

El plan, vinculado a una red relacionada con la organización terrorista prohibida Hezbolá, contemplaba la ejecución de asesinatos y la captación de individuos en lo que se ha calificado como un grave acto criminal que amenazaba la seguridad y la estabilidad de Kuwait.

El jeque Abdullah reafirmó la plena solidaridad de Emiratos con Kuwait y su apoyo inquebrantable a todas las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad y su soberanía.

Asimismo, elogió la eficacia y la vigilancia de las autoridades de seguridad kuwaitíes por haber frustrado el complot y desmantelado la red implicada.

El ministro reiteró el rechazo categórico de Emiratos a todas las formas de terrorismo y extremismo, así como a cualquier acción destinada a desestabilizar a los Estados, y subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para hacer frente a estas amenazas.

Por último, afirmó que la seguridad de Kuwait es una parte integral de la seguridad de Emiratos y reiteró el apoyo del país a todas las acciones destinadas a preservar la estabilidad, garantizar la seguridad de la población y proteger los logros nacionales kuwaitíes.