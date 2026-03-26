Abdullah bin Zayed mantiene contactos con ministros de Exteriores para abordar las consecuencias de los ataques iraníes

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores para analizar las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de no provocados y terroristas, contra Emiratos y varios países de la región.

El ministro emiratí habló con el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar; con la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper; con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot; y con el ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Yermek Kosherbayev.

Durante las conversaciones se abordaron las graves consecuencias de estos acontecimientos para la seguridad y la estabilidad regional, así como su impacto en la economía global y la seguridad energética.

El jeque Abdullah y sus homólogos condenaron enérgicamente estos ataques, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, y suponen una amenaza directa para la seguridad y la soberanía de los Estados, así como para la estabilidad regional.

Asimismo, afirmaron el derecho de los países afectados a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Durante las llamadas, el ministro emiratí expresó su agradecimiento por la solidaridad mostrada por países hermanos y aliados, y aseguró que todos los residentes y visitantes en Emiratos se encuentran a salvo.

Por último, el jeque Abdullah y los ministros subrayaron la importancia de reforzar la cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos para preservar la seguridad y la estabilidad regional, y para cumplir las aspiraciones de los pueblos de la región en materia de desarrollo inclusivo y prosperidad económica sostenible.