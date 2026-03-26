Las defensas aéreas de Kuwait derriban dos drones

KUWAIT, 26 de marzo de 2026 (WAM) — La fuerza operativa de la Guardia Nacional de Kuwait interceptó y destruyó dos drones hostiles en las zonas bajo su jurisdicción en la madrugada de este jueves.

La medida se enmarca en los esfuerzos continuos para proteger la seguridad nacional y salvaguardar las instalaciones vitales frente a posibles amenazas, según explicó el portavoz de la Guardia Nacional, el general de brigada Jadaan Fadhel, en un comunicado.

La Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército, las fuerzas policiales y el cuerpo de bomberos de Kuwait, mantiene el máximo nivel de preparación para defender la seguridad y la estabilidad del país ante cualquier amenaza potencial, añadió el portavoz.