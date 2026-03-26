Declaración conjunta de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudí, Qatar y Jordania sobre los ataques iraníes

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudí, Qatar y Jordania renuevan su condena a los ataques iraníes en los términos más enérgicos, que constituyen una flagrante violación de su soberanía, integridad territorial, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas, ya sea llevados a cabo de forma directa o a través de grupos afines y de las facciones armadas que Irán respalda en la región.

Subrayamos, en particular, los ataques llevados a cabo por facciones armadas leales a Irán desde Irak contra varios países de la región, así como contra sus instalaciones e infraestructuras. Estos actos constituyen una violación de las leyes y convenciones internacionales y una flagrante vulneración de la resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exige explícitamente a Irán que cese de inmediato y sin condiciones cualquier ataque o amenaza contra Estados vecinos, incluso mediante el uso de estos grupos.

Si bien valoramos nuestras relaciones fraternales con Irak, instamos al Gobierno iraquí a adoptar las medidas necesarias para detener de inmediato los ataques lanzados por facciones, milicias y grupos armados desde territorio iraquí contra países vecinos, con el fin de preservar las relaciones fraternales y evitar una mayor escalada.

Asimismo, reafirmamos nuestro pleno derecho inherente a la legítima defensa frente a estos ataques, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza el derecho de los Estados a la autodefensa, individual y colectiva, en caso de agresión, así como nuestro derecho a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar nuestra soberanía, seguridad y estabilidad.

Condenamos además las actividades desestabilizadoras dirigidas contra la seguridad y la estabilidad de los países de la región, que son planificadas por células durmientes leales a Irán y organizaciones terroristas vinculadas a Hizbulá, y elogiamos a nuestras fuerzas armadas por hacer frente a estos ataques, así como la vigilancia de nuestros organismos de seguridad, que constituyen un sólido escudo y una vigilancia constante para preservar la seguridad de nuestras naciones y nuestras vidas, y sus esfuerzos sinceros y dedicados para detener a estas células y organizaciones terroristas y exponer sus planes.