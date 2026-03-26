Al Tawiyen registra las mayores precipitaciones en Emiratos Árabes Unidos el miércoles

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — Varias zonas de Emiratos Árabes Unidos registraron lluvias de distinta intensidad el miércoles, en medio de condiciones meteorológicas inestables.
El Centro Nacional de Meteorología (NCM, por sus siglas en inglés) informó de que Al Tawiyen, en Fuyaira, registró la mayor precipitación, con 47,9 milímetros. Le siguieron Al Marjan, en Ras al Jaima, con 39,7 milímetros; Khor Fakkan, en Sharjah, con 33,3 milímetros; y Khatam Al Shaklah, en Abu Dabi, con 31,6 milímetros. El puerto de Khor Fakkan registró 28,3 milímetros.