Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 15 misiles balísticos y 11 drones

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron el jueves (26/03) 15 misiles balísticos y 11 drones lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas han interceptado 372 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.826 drones.

Estos ataques causaron la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, así como la de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas, además de ocho fallecidos de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india.

Además, 169 personas resultaron heridas, con lesiones de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay nacionales de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Türkiye, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad y salvaguardando sus intereses y capacidades nacionales.