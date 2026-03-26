El NCM prevé lluvias intensas, fuertes vientos y mar agitado este viernes

ABU DABI, 26 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé que el tiempo este viernes será de parcialmente nuboso a nuboso, con la formación de nubes convectivas acompañadas de lluvias intensas en la mayor parte del país de forma intermitente, así como un descenso de las temperaturas.

En un comunicado, el organismo indicó que los vientos soplarán del sureste al noreste, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora, que podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora. El estado de la mar en el golfo Arábigo será agitado, especialmente con la presencia de nubes.

La segunda pleamar se registrará a las 08.05 y la primera bajamar a las 15.02. En el mar de Omán, el oleaje también será agitado, especialmente con la presencia de nubes, con la primera pleamar a las 18.26, la segunda a las 05.10, la primera bajamar a las 10.55 y la segunda a las 23.56.