Trump suspende durante 10 días las operaciones contra instalaciones energéticas de Irán

WASHINGTON, 27 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció la suspensión durante diez días de las operaciones dirigidas contra instalaciones energéticas de Irán, una medida que estará en vigor hasta el 6 de abril de 2026.

La decisión supone una prórroga de diez días de la pausa actual y se produce en el marco de las conversaciones en curso.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump explicó que la medida responde a una solicitud del Gobierno iraní y aseguró que las negociaciones “avanzan muy bien”, pese a lo que calificó de “declaraciones erróneas en sentido contrario”.

El presidente estadounidense confirmó que las comunicaciones continuarán en los próximos días y expresó su confianza en el curso del diálogo.