Al Taween, en Fuyaira, registra la mayor precipitación del país con 47,9 milímetros el miércoles

FUYAIRA, 27 de marzo de 2026 (WAM) — El emirato de Fuyaira registró lluvias de diversa intensidad debido al paso de un sistema de baja presión que continúa afectando a Emiratos Árabes Unidos.

La zona de Al Taween fue la que acumuló la mayor cantidad de precipitaciones del país el miércoles 25 de marzo, según el Centro Nacional de Meteorología (NCM), con 47,9 milímetros.

Le siguieron Al Marjan, en Ras al Jaima, con 39,7 milímetros; Khorfakkan, en Sharjah, con 33,3 milímetros; y Khatam Al Shiklah, en Abu Dabi, con 31,6 milímetros.

Las condiciones meteorológicas han provocado un descenso de las temperaturas y la activación de cauces en zonas montañosas. Las autoridades continúan instando a la población a extremar la precaución y evitar las zonas de escorrentía en los wadis para garantizar la seguridad ante la persistencia de la inestabilidad.