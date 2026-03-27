Emiratos registra lluvias intensas; Shoukah, en Ras al Jaima, alcanza la mayor precipitación con 77,5 mm

ABU DABI, 27 de marzo de 2026 (WAM) — Varias zonas de Emiratos registraron lluvias de moderadas a intensas el jueves (26/03), en medio de condiciones meteorológicas inestables.
El Centro Nacional de Meteorología (NCM, por sus siglas en inglés) informó de que Shoukah, en Ras al Jaima, registró la mayor precipitación del país, con 77,5 milímetros.
Kalba, en Sharjah, ocupó el segundo lugar con 65,8 milímetros, seguida de Umm Al Gaf, en Ras al Jaima, con 60,6 milímetros. Wadi Al Tuwa, en Fuyaira, registró 57,2 milímetros, mientras que Al Dhaid, en Sharjah, alcanzó 53,9 milímetros.
Las cifras reflejan el impacto de las actuales condiciones meteorológicas, con lluvias en distintas regiones, mientras las autoridades mantienen un seguimiento continuo para garantizar la seguridad pública.