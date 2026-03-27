Bahréin intercepta y destruye 154 misiles y 362 drones desde el inicio de los ataques iraníes

MANAMA, 27 de marzo de 2026 (WAM) — El Mando General de las Fuerzas de Defensa de Bahréin anunció que sus sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido 154 misiles balísticos y 362 drones dirigidos contra el país desde el inicio de la ofensiva iraní.

“El uso de misiles balísticos y drones contra zonas civiles y propiedades privadas constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de la Carta de Naciones Unidas. Estos ataques indiscriminados representan una amenaza directa para la paz y la seguridad regional”, informó la agencia oficial BNA, citando un comunicado del Mando General.