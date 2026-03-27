Convoyes de ayuda de Emiratos llegan a Gaza en el marco de la operación Chivalrous Knight 3

GAZA, 27 de marzo de 2026 (WAM) — Convoyes de ayuda de Emiratos Árabes Unidos han llegado de nuevo a la Franja de Gaza en el marco de la operación Chivalrous Knight 3, con el objetivo de proporcionar suministros esenciales y asistencia humanitaria para aliviar las difíciles condiciones que afronta la población.

Uno de los convoyes, enmarcado en la iniciativa “Ropa de esperanza para nuestros niños en Gaza”, transportó cientos de toneladas de ropa destinadas a los menores, aportando alivio y un mensaje de apoyo a las familias afectadas.

Los envíos incluyeron prendas y productos de primera necesidad, respaldados por organizaciones humanitarias emiratíes que continúan sus esfuerzos y el envío de ayuda a la población de Gaza, en una muestra de continuidad del apoyo a quienes más lo necesitan.