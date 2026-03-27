Dubai Humanitarian envía ayuda médica urgente de la OMS al Líbano mediante un convoy terrestre

DUBÁI, 27 de marzo de 2026 (WAM) — Bajo las directrices del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, Dubai Humanitarian (DXBH) facilitó el envío de ayuda humanitaria urgente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para apoyar a las comunidades desplazadas en Líbano en el contexto del conflicto.

Como muestra del compromiso continuo de Dubai Humanitarian con una respuesta eficaz, un convoy terrestre compuesto por cuatro camiones partió de Dubái el viernes 20 de marzo de 2026 con 21,5 toneladas de suministros médicos esenciales.

El envío, proporcionado por la OMS, se espera que llegue a Líbano en los próximos días e incluye una variedad de medicamentos y artículos críticos para respaldar los servicios sanitarios destinados a la población desplazada. La carga contribuirá a los esfuerzos de ayuda en curso frente al impacto humanitario de la crisis.

El consejero delegado y miembro del consejo de Dubai Humanitarian, Giuseppe Saba, afirmó: “Guiados por las directrices del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, seguimos facilitando la entrega de ayuda esencial a las comunidades afectadas por crisis. Esta operación refleja la fortaleza de nuestro ecosistema, en el que miembros y socios se adaptan de forma continua a los desafíos para garantizar el flujo ininterrumpido de asistencia. Como el mayor centro humanitario del mundo, estamos preparados para ampliar nuestro apoyo en coordinación con socios en Dubái, Emiratos y a escala internacional”.

La operación, cuyos costes de transporte han sido cubiertos por el Fondo Global de Impacto Humanitario (GHIF), fue facilitada por Dubai Humanitarian en su papel de plataforma global para la preparación y respuesta ante emergencias. Gracias a sus alianzas estratégicas, su conectividad regional y su capacidad operativa, continúa respaldando a la comunidad humanitaria internacional y apoyando a las poblaciones más vulnerables.