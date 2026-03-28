La Guardia Nacional de Kuwait derriba seis drones en 24 horas

KUWAIT, 28 de marzo de 2026 (WAM) — La Guardia Nacional de Kuwait anunció que su fuerza operativa ha derribado seis drones en las últimas 24 horas en las zonas bajo su responsabilidad.

En un comunicado, el portavoz del organismo, el general de brigada Jadaan Fadhel, señaló que la operación se enmarca en los esfuerzos continuos para reforzar la seguridad y la protección de instalaciones vitales frente a posibles amenazas.

El portavoz instó a la población a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.

Asimismo, subrayó que la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército, la policía y el cuerpo de bomberos de Kuwait, mantiene un alto nivel de alerta y está plenamente preparada para responder a cualquier amenaza y hacer frente con firmeza a cualquier intento de desestabilizar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, estabilidad e intereses nacionales.