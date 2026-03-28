Dos drones atacan el puerto omaní de Salalah y dejan un trabajador herido

MASCATE, 28 de marzo de 2026 (WAM) — Una fuente de seguridad omaní informó de que el puerto de Salalah fue atacado por dos drones, lo que provocó heridas de carácter moderado a un trabajador extranjero.

Según la agencia oficial Oman News Agency, la fuente indicó que una de las grúas de las instalaciones portuarias sufrió daños limitados.

La misma fuente añadió que el Sultanato de Omán condena estos ataques, que calificó de flagrantes, y reafirma su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del país y de quienes residen en él.