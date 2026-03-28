Los presidentes de Emiratos y Ucrania abordan la cooperación y la situación regional

ABU DABI, 28 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, analizaron la evolución de la seguridad en la región en el contexto de la actual escalada militar, así como sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional y su impacto en la navegación internacional y la economía global.

Las conversaciones tuvieron lugar durante un encuentro en Abu Dabi, donde el presidente emiratí recibió a Zelenski, de visita de trabajo en el país. El jeque Mohamed dio la bienvenida a su homólogo y expresó su aprecio por la visita, que, señaló, refleja la solidez de las relaciones entre ambos países.

La reunión abordó también la continuidad de los ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. Zelenski reiteró su condena a estos ataques y afirmó que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, además de socavar la paz y la seguridad regional e internacional.

El jeque Mohamed subrayó que Emiratos afronta la situación con prudencia y contención, en línea con su compromiso de evitar una mayor escalada. Asimismo, afirmó que el país seguirá defendiendo su soberanía con determinación frente a los ataques contra civiles e infraestructuras, y reiteró que Emiratos está plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y ejercer su derecho a la legítima defensa conforme al derecho internacional.

Ambas partes abordaron además las oportunidades para reforzar la cooperación bilateral en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos y Ucrania, y reafirmaron su compromiso con sus objetivos.

El presidente emiratí reiteró asimismo el apoyo de su país a todos los esfuerzos e iniciativas orientados a alcanzar una paz duradera en Ucrania.

En la reunión participaron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente; así como varios ministros y altos cargos.

Zelenski llegó previamente a Emiratos, donde fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Energía e Infraestructura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, junto a otros responsables.