Las autoridades anuncian el fin del episodio meteorológico en Emiratos

ABU DABI, 28 de marzo de 2026 (WAM) — La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres (NCEMA), en coordinación con el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Meteorología (NCM) y varios organismos, celebró una reunión del equipo conjunto de evaluación de condiciones meteorológicas y tropicales para analizar la evolución del reciente episodio meteorológico en el país.

Durante el encuentro se revisó el informe del NCM, que confirmó el fin del fenómeno meteorológico en todas las regiones de Emiratos Árabes Unidos y la estabilización de las condiciones climáticas.

El equipo elogió la labor del Ministerio del Interior y de las entidades implicadas durante el episodio, así como el nivel de preparación y respuesta, y subrayó la importancia de continuar el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de recurrir a fuentes oficiales de información.

Estos esfuerzos se enmarcan en un sistema integrado de coordinación y cooperación entre las autoridades competentes, que refuerza la seguridad pública, protege a la población y eleva el nivel de preparación nacional para responder con eficacia a distintas situaciones y emergencias.