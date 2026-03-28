Autoridades de Abu Dabi informan de un tercer incendio en las inmediaciones de KEZAD y elevan a seis los heridos

ABU DABI, 28 de marzo de 2026 (WAM) — Como parte del seguimiento del incidente previamente comunicado en las inmediaciones de Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), causado por la caída de escombros tras la interceptación de un misil balístico por los sistemas de defensa aérea, las autoridades confirmaron el inicio de un tercer incendio.

Asimismo, confirmaron un herido adicional, de nacionalidad pakistaní, lo que eleva a seis el total de heridos, con lesiones de leves a moderadas.

La Oficina de Medios de Abu Dabi informó de que los tres incendios han sido controlados y que continúa el proceso de enfriamiento. Las autoridades instaron al público a obtener información únicamente de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no verificada.