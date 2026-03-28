Ras al Jaima registra la mayor precipitación, con 244 milímetros durante el episodio meteorológico

ABU DABI, 28 de marzo de 2026 (WAM) — Las lluvias registradas ayer en diversas zonas de Emiratos Árabes Unidos alcanzaron niveles destacados debido a un episodio meteorológico caracterizado por la formación de nubes convectivas y precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones.

El Centro Nacional de Meteorología informó de que el monte Yanas, en Ras al Jaima, registró la mayor cantidad de lluvia, con 244 milímetros. Le siguieron Manama, en Ajman, con 234,7 milímetros; Al Hayer, en Al Ain, con 234,1 milímetros; el monte Mebreh, en Ras al Jaima, con 229,7 milímetros; y Khatam Al Shaklah, en Al Ain, con 226,6 milímetros.