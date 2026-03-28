El presidente de Emiratos recibe un mensaje escrito del presidente de Uganda

ABU DABI, 28 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha recibido un mensaje escrito del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, sobre las relaciones bilaterales entre ambos países.

El mensaje fue recibido por el ministro de Estado, el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, durante una reunión celebrada en Abu Dabi con el embajador de Uganda en Emiratos, Zaake Wanume Kibedi.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron vías para reforzar las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de cooperación conjunta en distintos sectores.

El jeque Shakhboot destacó la solidez de los vínculos entre ambos países y reafirmó el compromiso de Emiratos de trabajar con Uganda para aprovechar las oportunidades de fortalecimiento de las relaciones, de forma que se apoyen las prioridades de desarrollo de ambas naciones y se promueva el bienestar de sus pueblos.