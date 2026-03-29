El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe un mensaje escrito de su homólogo sirio

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha recibido un mensaje escrito de Ahmad Al Sharaa, presidente de la República Árabe Siria, relativo a las relaciones fraternales entre ambos países.

El mensaje fue recibido por el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, durante una reunión con Assad Hassan Al Shaibani, ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Siria.

Durante el encuentro se abordaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de terroristas y no provocados, contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos.

El jeque Abdullah y Al Shaibani condenaron enérgicamente estos ataques, y reafirmaron el derecho de los países afectados a adoptar las medidas necesarias para proteger su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Al Shaibani expresó la plena solidaridad de Siria con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas adoptadas para preservar la seguridad y la estabilidad del país.

Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed agradeció al ministro sirio la postura de apoyo de su país hacia Emiratos.

Ambos responsables diplomáticos abordaron también las relaciones fraternales, la cooperación conjunta y las vías para reforzarlas en beneficio de sus intereses comunes y del bienestar de sus pueblos.

Al dar la bienvenida al ministro sirio, el jeque Abdullah reiteró el apoyo de Emiratos al pueblo sirio y a todos los esfuerzos encaminados a cumplir sus aspiraciones de desarrollo integral y prosperidad económica sostenible.

Asimismo, se analizaron los acontecimientos regionales, subrayando la importancia de priorizar el diálogo y las vías diplomáticas para resolver las crisis y las cuestiones pendientes, con el fin de contribuir a la seguridad regional e internacional.

A la reunión asistieron Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, y el jeque Nahyan bin Saif bin Mohammed Al Nahyan, viceministro de Estado.