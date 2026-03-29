Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Ucrania abordan la cooperación bilateral y la situación regional

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abordaron los acontecimientos de seguridad en la región en un contexto de escalada militar y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la navegación internacional y la economía global.

Durante el encuentro también se trataron los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. Zelenski reiteró su condena de estas acciones, señalando que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, y que socavan la paz y la seguridad tanto a nivel regional como global.

Ambas partes analizaron asimismo las oportunidades para impulsar la cooperación bilateral en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos y Ucrania, y reafirmaron su compromiso compartido con el cumplimiento de sus objetivos.

Por su parte, el jeque Mohamed bin Zayed reiteró el apoyo de Emiratos a todos los esfuerzos e iniciativas destinados a lograr una paz duradera en Ucrania.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; y el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, junto con varios ministros y altos cargos.

Zelenski llegó previamente a Emiratos, donde fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Energía e Infraestructuras, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, acompañado por varios responsables.