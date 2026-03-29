Emiratos Árabes Unidos condena el ataque contra la residencia del presidente del Kurdistán iraquí

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el ataque contra la residencia de Nechirvan Barzani, presidente de la Región del Kurdistán de Irak, en la gobernación de Duhok, y ha expresado su preocupación por este acto que califica de atroz.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la plena solidaridad de Emiratos con Barzani y su familia, así como con el Gobierno de Irak y la Administración Regional del Kurdistán en este momento.

El ministerio reiteró además su firme condena de este tipo de actos criminales y su rechazo categórico a toda forma de violencia destinada a socavar la seguridad y la estabilidad.