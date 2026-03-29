Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 16 misiles balísticos y 42 drones

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este domingo (29/03) 16 misiles balísticos y 42 drones lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas han interceptado 414 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.914 drones.

Estos ataques causaron la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, así como la de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas, además de ocho fallecidos de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina e india.

Además, 178 personas resultaron heridas, con lesiones de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay nacionales de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Türkiye, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.