El presidente de Emiratos Árabes Unidos llama a su homólogo del Kurdistán iraquí y condena el ataque contra su residencia

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la Región del Kurdistán de Irak, Nechirvan Barzani, durante la cual condenó el ataque terrorista dirigido contra su residencia en la gobernación de Duhok.

El jeque Mohamed bin Zayed reafirmó el apoyo de Emiratos a todos los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad de la República de Irak y de la Región del Kurdistán.

Por su parte, Barzani expresó su agradecimiento al presidente emiratí por la postura de apoyo de Emiratos hacia Irak en general y hacia la Región del Kurdistán en particular.

Durante la conversación también se abordaron los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. Barzani reiteró su condena de estas acciones y subrayó que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, además de socavar la paz y la seguridad regional e internacional.