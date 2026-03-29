El presidente de Emiratos Árabes Unidos y la senadora estadounidense Joni Ernst abordan la situación regional

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una reunión virtual con la senadora estadounidense Joni Ernst, en la que abordaron la cooperación estratégica entre Emiratos y Estados Unidos, así como su compromiso compartido de seguir reforzando los lazos bilaterales en beneficio de sus intereses comunes y de sus pueblos.

Durante el encuentro también se analizaron los acontecimientos en la región y sus graves implicaciones para la paz y la seguridad tanto regional como internacional, y ambas partes intercambiaron puntos de vista al respecto.

Asimismo, trataron los continuos ataques iraníes, calificados de terroristas, dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles. La senadora Ernst condenó estas acciones y señaló que constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de las normas internacionales.

A la reunión asistió el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba.