Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y la República del Congo abordan la situación regional y las relaciones bilaterales

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, para abordar los últimos acontecimientos en la región y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la economía global.

Ambas partes trataron la continuación de los ataques iraníes, calificados de terroristas, contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles e infraestructuras civiles, y señalaron que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de socavar la estabilidad regional.

El presidente Sassou Nguesso condenó los ataques y expresó la solidaridad de la República del Congo con Emiratos respecto a las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad, estabilidad e integridad territorial, así como para garantizar la seguridad de su población y de los residentes.

Durante la conversación también se analizaron las oportunidades para impulsar la cooperación bilateral en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países, y ambas partes reafirmaron su compromiso con el cumplimiento de sus objetivos.

El jeque Mohamed felicitó a Denis Sassou Nguesso por su reelección como presidente de la República del Congo, y le deseó éxito en el cumplimiento de las aspiraciones de su pueblo hacia un mayor progreso y prosperidad. Por su parte, Sassou Nguesso expresó su agradecimiento y transmitió su deseo de seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países.