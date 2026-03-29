Emiratos Árabes Unidos condena el ataque iraní contra Kuwait

ABU DABI, 29 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el ataque iraní, calificado de terrorista y no provocado, contra un campamento militar en el Estado de Kuwait, que dejó 10 miembros de las fuerzas armadas heridos y constituye una flagrante violación del derecho internacional.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que esta agresión supone una violación de la soberanía de Kuwait y una amenaza para su seguridad y estabilidad, además de representar una peligrosa escalada que pone en riesgo la seguridad de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y de la región en su conjunto.

Emiratos expresó su plena solidaridad con el Estado de Kuwait y subrayó su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad. Asimismo, trasladó sus deseos de una pronta recuperación a todos los heridos en este ataque que calificó de atroz.