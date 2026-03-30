Se espera tiempo despejado a parcialmente nuboso este lunes

ABU DABI, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé que el tiempo este lunes sea despejado a parcialmente nuboso, con intervalos de mayor nubosidad durante la noche en las regiones occidentales y las islas.

Los vientos serán de flojos a moderados, con intervalos de mayor intensidad que podrían provocar polvo en suspensión.

En su informe diario, el organismo señaló que los vientos soplarán del noroeste al suroeste, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. En el golfo Arábigo, el estado del mar será de moderado a fuerte. La primera pleamar se producirá a las 11.03 y la segunda a las 00.55, mientras que la primera bajamar tendrá lugar a las 03.18 y la segunda a las 06.05.

En el mar de Omán, el estado del mar será de moderado a fuerte. La primera pleamar se registrará a las 07.52 y la segunda a las 20.32, mientras que la primera bajamar será a las 14.12 y la segunda a las 02.51.