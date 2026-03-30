La ONU condena el ataque contra la residencia del presidente del Kurdistán iraquí

NUEVA YORK, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado enérgicamente el ataque con drones perpetrado el domingo contra la residencia del presidente de la Región del Kurdistán de Irak, Nechirvan Barzani, en la provincia de Duhok.
El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres ha pedido una investigación inmediata y exhaustiva del ataque, así como que los responsables rindan cuentas.
El secretario general instó además a todas las partes implicadas a rechazar la violencia en todas sus formas y a trabajar para evitar cualquier intento de desestabilizar Irak.