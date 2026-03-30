Arabia Saudí intercepta cinco misiles balísticos dirigidos contra la Región Oriental

RIAD, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí anunció este lunes la detección e interceptación de cinco misiles balísticos que se dirigían hacia la Región Oriental del país.

Según informó la agencia oficial Saudi Press Agency, citando al portavoz del ministerio, el general de división Turki Al Malki, las fuerzas saudíes lograron neutralizar los proyectiles antes de que alcanzaran su objetivo.

El Ministerio de Defensa había informado previamente de la detección y destrucción de un misil de crucero que se dirigía hacia la misma región.