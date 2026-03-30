Un ataque iraní en Kuwait daña una planta eléctrica y de desalinización y causa la muerte de un trabajador indio

KUWAIT, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait informó que un edificio de servicios de una planta de generación eléctrica y desalinización de agua resultó dañado en un ataque iraní, que causó la muerte de un trabajador de nacionalidad india.

Según recogió la agencia estatal Kuwait News Agency, la portavoz del ministerio, Fatima Jawhar Hayat, señaló que los equipos técnicos y de emergencia actuaron de inmediato para hacer frente a las consecuencias del incidente conforme al plan de emergencia establecido.

Hayat subrayó que las instalaciones continúan operando con normalidad y que se mantiene una coordinación plena con las autoridades de seguridad y los organismos competentes para asegurar las zonas afectadas.