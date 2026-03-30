La Guardia Nacional de Kuwait intercepta cinco drones

KUWAIT, 30 de marzo de 2026 (WAM) — La Guardia Nacional de Kuwait anunció este lunes que ha interceptado con éxito cinco drones dentro de sus áreas de responsabilidad.

En un comunicado recogido por la agencia estatal Kuwait News Agency (KUNA), el portavoz del cuerpo, el general de brigada Jadaan Fadhel, señaló que la operación se llevó a cabo en el marco de un dispositivo operativo en curso destinado a reforzar la seguridad nacional, proteger instalaciones estratégicas clave y neutralizar posibles amenazas.