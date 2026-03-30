Se reparten 56 medallas en el Campeonato Nacional Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro celebrado en Corea

CAPITALES DEL MUNDO, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El Campeonato Nacional Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro en Corea concluyó este domingo con una amplia participación internacional y una intensa competencia entre atletas de distintas categorías de peso, cinturón y edad, incluidos niños, juveniles, jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres.

La competición, celebrada en el Bucheon Songnae Sports Centre Hall de Seúl, destacó por su alto nivel técnico y la intensidad de los combates.

En total se repartieron 56 medallas entre los mejores clasificados: 26 de oro, 21 de plata y nueve de bronce, en un entorno competitivo que refleja el crecimiento del jiu-jitsu en Asia y el creciente interés global por este deporte.

Corea encabezó la clasificación general con 13 medallas de oro, 13 de plata y nueve de bronce, lo que pone de manifiesto su fortaleza en esta disciplina y el impacto de acoger el campeonato en el desarrollo del talento local. Mongolia ocupó la segunda posición con nueve oros, tres platas y siete bronces, mientras que Perú fue tercero con una medalla de oro y otra de plata.

Por otra parte, el Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Festival de Moscú también concluyó este domingo, con la participación de más de 1.000 atletas en distintas categorías de edad. El evento registró un alto nivel técnico y se entregaron 680 medallas: 251 de oro, 238 de plata y 191 de bronce.

Asimismo, el Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Festival de Luanda finalizó igualmente este domingo con la participación de cientos de atletas de varios países, entre ellos Angola, Líbano, Argentina, Sudáfrica y Brasil. En total se otorgaron 236 medallas: 104 de oro, 84 de plata y 48 de bronce.

La organización de estos festivales forma parte de los esfuerzos de Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro por reforzar la presencia global del deporte y apoyar sus planes estratégicos en distintos continentes.

El director general de Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, Tariq Al Bahri, afirmó que tanto el campeonato como los festivales cumplieron sus objetivos técnicos y organizativos y contribuyeron a promover el jiu-jitsu en Corea del Sur, Moscú y Angola.

“El campeonato de Corea registró una fuerte participación y un alto nivel técnico, lo que refleja el éxito continuado de los eventos de Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro en todo el mundo y su papel en la expansión del deporte y en la creación de plataformas profesionales para atletas de diferentes nacionalidades”, señaló.

Añadió que Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro continúa ampliando sus torneos a nivel global, en línea con la visión de la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos Árabes Unidos, principal impulsora de este deporte en el mundo. Según indicó, la organización celebra actualmente eventos en más de 150 países, con más de 250 torneos al año, lo que la convierte en el mayor organizador de competiciones de jiu-jitsu a nivel mundial.