Baréin intercepta y destruye 182 misiles y 398 drones desde el inicio de los ataques iraníes

MANAMA, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El mando general de las Fuerzas de Defensa de Baréin informó de que sus sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido 182 misiles balísticos y 398 drones dirigidos contra el reino desde el inicio de la agresión iraní, calificada de hostil y terrorista.

En un comunicado difundido por la agencia oficial Bahrain News Agency, el mando subrayó que el uso de misiles balísticos y drones contra zonas civiles y propiedades privadas constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de la Carta de Naciones Unidas.

“Estos ataques indiscriminados representan una amenaza directa para la paz y la seguridad regional”, añadió.