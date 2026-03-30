Emiratos Árabes Unidos participa en la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio

YAUNDÉ, Camerún, 30 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participó en la 14ª Conferencia Ministerial (MC14) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en la capital camerunesa, Yaundé.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Fahad Al Gergawi, subsecretario del Ministerio de Comercio Exterior, e incluyó a responsables de ese ministerio, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos y de la misión del país ante la OMC en Ginebra.

Durante la conferencia, Al Gergawi advirtió de que las medidas comerciales restrictivas amenazan con fragmentar la economía global, debilitar el crecimiento económico y aumentar las presiones inflacionistas y las tasas de desempleo. Asimismo, Emiratos buscó movilizar apoyo internacional para mantener los flujos comerciales y reforzar la resiliencia de la economía mundial ante el contexto actual.

“La participación de Emiratos en la MC14 se produce en un momento de profundas transformaciones y desafíos sin precedentes para el sistema comercial global. A medida que aumentan los riesgos asociados a las guerras comerciales y los aranceles, y reaparecen barreras al flujo de bienes, Emiratos mantiene su firme compromiso con la defensa de un comercio abierto y basado en normas”, señaló Al Gergawi. “Nuestra presencia en Camerún refleja el papel de Emiratos como actor clave del comercio internacional y nuestra voluntad de impulsar consensos en favor del comercio y contra el proteccionismo”, añadió.

El responsable destacó además que la apertura de Emiratos al mundo y su plena integración en las cadenas globales de suministro pueden servir de modelo para otros países, especialmente a la luz del crecimiento récord de su comercio. En 2025, el comercio exterior no petrolero del país alcanzó los 3,8 billones de dirhams (1,03 billones de dólares), lo que supone un aumento del 27% respecto a 2024. Este crecimiento estuvo impulsado por el aumento de las exportaciones no petroleras y facilitado por el programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA), que proporciona a los exportadores emiratíes acceso fluido a una cuarta parte de la población mundial.

La delegación emiratí aprovechó también la conferencia para reforzar sus asociaciones y explorar nuevas oportunidades de cooperación comercial con países africanos. Al margen del encuentro, mantuvo además una serie de reuniones bilaterales con representantes de Austria, Bahamas, Nueva Zelanda, Perú, Guatemala y Costa Rica, entre otros.

La Conferencia Ministerial es el máximo órgano de decisión de la OMC y reúne a ministros de Comercio y altos cargos de sus 166 Estados miembros. La edición de este año reviste especial relevancia, ya que es la segunda que se celebra en un país africano tras la décima conferencia, celebrada en Nairobi (Kenia) en 2015, lo que pone de relieve el creciente protagonismo del continente africano en el sistema multilateral de comercio.