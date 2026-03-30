El secretario general del CCG condena el ataque iraní contra un campamento militar en Kuwait

RIAD, 30 de marzo de 2026 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, condenó enérgicamente el ataque iraní contra un campamento de las Fuerzas Armadas de Kuwait.

En un comunicado, Albudaiwi calificó el asalto como una clara muestra de las intenciones hostiles de Irán hacia Kuwait y otros países del CCG, y lo describió como una grave violación de la soberanía kuwaití y un ataque directo contra instalaciones militares. Asimismo, subrayó que el incidente representa una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regional.

Albudaiwi expresó la plena solidaridad del CCG con Kuwait y reiteró el apoyo a todas las medidas que el país adopte para proteger su soberanía, seguridad y estabilidad.