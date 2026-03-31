Abdullah bin Zayed condena un plan terrorista en Baréin y reafirma la solidaridad de Emiratos

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó su firme condena a un plan terrorista desarticulado en Baréin.

Según indicó, la trama implicaba a una célula vinculada a la organización terrorista Hizbulá, prohibida en el país, que intentó colaborar con grupos terroristas en el extranjero en una acción que amenazaba la seguridad del reino.

El jeque Abdullah reafirmó la plena solidaridad de Emiratos y su apoyo inquebrantable a todas las medidas adoptadas por Baréin para proteger su seguridad y su soberanía. Asimismo, elogió la eficacia y la vigilancia de las autoridades de seguridad bareiníes por haber frustrado el plan y desarticulado a sus responsables.

El ministro subrayó que la seguridad de Baréin forma parte integral de la seguridad de Emiratos y reiteró el respaldo del país a todas las acciones emprendidas para mantener la estabilidad, garantizar la protección de sus ciudadanos y residentes y preservar sus logros nacionales.