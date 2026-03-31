Declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar

ABU DABI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el Reino Hachemí de Jordania, la República de Turquía, la República Árabe de Egipto, la República de Indonesia, la República Islámica de Pakistán, el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Qatar condenaron enérgicamente y rechazaron las continuas restricciones impuestas por Israel a la libertad de culto de musulmanes y cristianos en Jerusalén Este ocupado.

Entre estas medidas, denunciaron la prohibición del acceso de fieles musulmanes a la mezquita de Al Aqsa —también conocida como Al Haram al Sharif—, así como la negativa a permitir la entrada del Patriarca Latino de Jerusalén y del Custodio de Tierra Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro para la celebración de la misa del Domingo de Ramos. Asimismo, reiteraron su rechazo a cualquier intento de Israel de alterar el statu quo jurídico e histórico de los lugares santos musulmanes y cristianos en Jerusalén.

Según el comunicado, estas medidas constituyen una flagrante violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, así como del statu quo vigente, y suponen una vulneración del derecho de acceso sin restricciones a los lugares de culto.

Los ministros expresaron su rechazo absoluto a las medidas israelíes, que calificaron de ilegales y restrictivas, contra musulmanes y cristianos en Jerusalén, incluida la limitación del acceso de los fieles cristianos a la Iglesia del Santo Sepulcro para la práctica de sus ritos religiosos. Subrayaron la necesidad de respetar el statu quo jurídico e histórico en Jerusalén y en sus lugares santos musulmanes y cristianos, y recordaron que Israel, como potencia ocupante, no posee soberanía sobre Jerusalén Este ocupado. Asimismo, insistieron en la necesidad de poner fin a todas las medidas que obstaculizan el acceso de los fieles a sus lugares de culto.

Los ministros reiteraron su condena al cierre continuado durante 30 días de las puertas de la mezquita de Al Aqsa —incluido durante el mes sagrado de Ramadán—, así como a las restricciones a la libertad de culto, que consideran una grave violación del derecho internacional, del statu quo vigente y de las obligaciones de Israel como potencia ocupante. Advirtieron además de los riesgos que estas medidas suponen para la paz y la seguridad regional e internacional.

Asimismo, afirmaron que la totalidad del recinto de Al Aqsa —que abarca 144 dunams— constituye un lugar de culto exclusivo para musulmanes, y señalaron que el Departamento de Asuntos de la Mezquita de Al Aqsa, dependiente del Ministerio jordano de Asuntos Islámicos y Bienes Religiosos, es la única entidad legal competente para administrar el recinto y regular el acceso al mismo.

Los ministros instaron a Israel, como potencia ocupante, a poner fin de inmediato al cierre de las puertas de Al Aqsa, eliminar las restricciones de acceso en la Ciudad Vieja de Jerusalén y abstenerse de impedir la entrada de los fieles musulmanes al recinto. Asimismo, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte una posición firme que obligue a Israel a cesar sus violaciones y prácticas ilegales contra los lugares santos islámicos y cristianos en Jerusalén, así como las vulneraciones de su carácter sagrado.