Las autoridades de Dubái responden a un incidente con un dron que afecta a un petrolero kuwaití

DUBÁI, 31 de marzo de 2026 (WAM) — Las autoridades competentes de Dubái están respondiendo a un incidente con un dron que ha afectado a un petrolero kuwaití en aguas del emirato, en la zona de fondeo “E”, este martes 31 de marzo.

Según la Oficina de Medios de Dubái, no se han registrado heridos y se ha garantizado la seguridad de los 24 tripulantes.

Equipos marítimos de extinción de incendios trabajan actualmente para controlar el fuego y gestionar la situación conforme a los protocolos establecidos de seguridad y emergencia.

Las autoridades indicaron que facilitarán nuevas actualizaciones a medida que se disponga de más información.